Un heroico hombre australiano ayudó a una serpiente a escapar de una muerte segura después de atrapar un sapo venenoso para su próxima comida.

El músico y actor Nathan Kaye, de 46 años, pasó cinco minutos tratando de apartar el sapo de la serpiente hambrienta, a quien no le impresionó que le estuviera quitando la comida.

Nathan dijo: "Ciertamente creció para tener un chasquido porque no le gustaba que yo robara su comida. No es venenoso, así que no estaba preocupado por eso, pero aún puede causar un poco de dolor, así que fui cauteloso".

Nathan llama a la serpiente su "pitón residente", ya que ha estado rondando su hogar en Nueva Gales del Sur durante ocho años.

VER MÁS: Una serpiente devora un murciélago