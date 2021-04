VÍDEO: Rescatan a una adorable cría de tortuga atrapada en plástico que intentaba alcanzar el mar

El rescatador Chella llegó a Silver Beach en el estado de Tamil Nadu, en la India, cuando vio al pequeño reptil enredado en una bolsa de plástico y luchando por liberarse.

Chella, de 34 años, sacó con cuidado a la linda cría y observó cómo se escurría moviendose hasta que consiguió alcanzar finalmente el mar.

Chella, cuyo nombre original es V Selvam, es uno de los rescatadores de animales más famosos del distrito de Cuddalore en Tamil Nadu. Dijo a los medios locales que ha rescatado a 7.000 animales desde 2017, con el apoyo de las autoridades locales. Este rescatador, muy famoso en su región, pasa sus días rescatando serpientes, monos, perros callejeros heridos, tortugas, gatos y otros animales.

Conocido por rescatar serpientes

Chella comenzó su carrera como director de fotografía. Sin embargo, las cosas cambiaron cuando se tomó un breve descanso después de casarse con Yasmen, una víctima de la tragedia del gas de Bhopal, en 2013.

Chella pronto se quedó sin trabajo y fue entonces cuando su amor por los animales lo llevó a conocer a Poonam Chand, el cazador de serpientes más famoso de Cuddalore.

Chand tomó a Chella como su asistente, pero nunca lo dejó atrapar serpientes. Pero la abrupta muerte de Chand en 2017 lo empujó a asumir el papel de su mentor y convertirse el mismo en cazador de serpientes. Las solicitudes iniciales vinieron de los servicios de bomberos y, en poco tiempo, se vio inundado de llamadas de todo el distrito.

En declaraciones a la web New Indian Express explicó que, aunque le pagan una pequeña cantidad cada vez que atrapa serpientes, no está motivado por el dinero.

"No exijo dinero porque la gente dudará en llamarme la próxima vez y matar a la serpiente o al animal", dijo.

"Así que solo tomo el dinero que dan y les pido que me llamen y no lastimen al animal. Aunque la gente me llama con frecuencia para atrapar una serpiente, todavía hay una falta de respeto por este trabajo. Eso debe cambiar para que más personas se acerquen a rescatar animales. Además, se deben tomar más medidas para que los animales sean rescatados y liberados en los bosques adecuadamente", sentenció.

