VÍDEO: ¿Qué hace este grupo de ballenas nadando en espiral?

Estas increíbles imágenes muestran a un grupo de ballenas jorobadas formando una espiral para cazar krill.

Las ballenas están utilizando una técnica llamada alimentación con redes de burbujas en la que el krill queda atrapado cerca de la superficie del agua en una red de burbujas de aire.

Las increíbles tomas aéreas fueron capturadas por el cineasta de conservación y aventuras, Richard Sidey, de Wanaka, Nueva Zelanda, mientras documentaba un proyecto de investigación en la Antártida.

Usan una llamada particular para 'atontar' a sus presas

Se sabe desde hace algún tiempo que las ballenas jorobadas usan redes de burbujas para cazar presas. Las ballenas se sumergen profundamente, nadan en espiral y hacen saltar una pared de burbujas.

El muro rodea a las presas, que no cruzan el muro, por lo que quedan atrapadas, formando una comida conveniente para las ballenas que nadan desde abajo con la boca abierta devorándolas.

Nunca había habido una explicación satisfactoria de por qué la presa no abandonaba la red hasta que el profesor Leighton (Universidad de Southampton) propuso que, si las ballenas emitían un rango de frecuencia particular al alimentarse, el sonido podría quedar atrapado en la cortina burbujeante, haciendo un ruido. 'muro de sonido' que la presa no cruzaría.

Cuando finalmente encontró una grabación de la llamada particular que hacía la ballena cuando cazaba con una red de burbujas, las frecuencias utilizadas eran correctas. Los modelos informáticos mostraron que el sonido podía quedar atrapado en la red.

