El vídeo que demuestra por qué nunca debes acariciar a un jabalí

Todos los fans de Disney están de acuerdo en que "El Rey León" es una de las mejores películas jamás hechas por la compañía, La película apunta a muchas lecciones y moralejas importantes pero es posible que haya puesto demasiado énfasis en "Hakuna Matata" en lo que respecta a los facoqueros.

Nuestro icónico jabalí verrugoso, Pumba, es un rayo de luz constante y uno de los personajes más queridos de todo el universo Disney.

Sin embargo, en realidad, un desafortunado turista que observaba a uno de estos animales e intentó acariciarlo se llevó un tremendo susto cuando le atacó violentamente.

"Me pregunto si se le podrá acariciar", se le escucha decir en el vídeo al hombre mientras que la mujer que le acompaña le advierte que no lo haga. El hombre no hace caso de las recomendaciones de la mujer y finalmente el animal se abalanza violentamente contra él.

En los últimos momentos del vídeo vemos a la cámara dando vueltas mientras escuchamos al hombre pedir ayuda a gritos. Desconocemos que hizo el facoquero después del ataque ni como de graves fueron las heridas que sufrió el protagonista del vídeo.

VER VÍDEO: ¡Brutal ataque!