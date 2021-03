VÍDEO: Un hombre mata a mano limpia a un leopardo para proteger a su esposa y a su hija

Más información 100 impactantes vídeos de animales

Rajagopal Naik estaba dando un paseo en bicicleta con su esposa e hija el 23 de febrero cuando fueron abordados por un leopardo en la aldea de Bendekere cerca de Arasikere en India.

Los tres cayeron de sus bicicletas y Naik terminó peleando ferozmente con el animal. Después de lidiar con el animal, logró matarlo con sus manos y piernas, explicó Naik. El encuentro dejó a Naik conmocionado y sangrando por lo que tuvo que ser llevado al hospital.

Los funcionarios forestales dijeron que el leopardo había atacado al menos a otras tres personas antes de atacar Naik y su familia.

Naik dijo: "Regresaba a mi pueblo de una boda con mi esposa y mi hija. A las 3:30 pm el leopardo persiguió y atacó mi bicicleta por detrás. Intentó morder la pierna de mi esposa y todos nos caímos. Se volvió sobre mí después de empujarlo lejos de ella. Se me vino encima y trató de morderme los brazos y el cuello. Me defendí con las manos. Logré empujarlo hacia abajo y matarlo con la rodilla. Mi esposa y mi hija corrieron al pueblo a pedir ayuda. Me lastimé la cabeza, los brazos y el cuello".

Según informes locales, el leopardo había atacado primero a una mujer y a su hijo, que se dirigían a su granja en un pueblo cercano. El hijo había luchado contra el leopardo y logró ahuyentarlo. El leopardo también atacó a un veterinario que había ido con un equipo de funcionarios forestales a atraparlo. Se les escapó terminó atacando a Naik y su familia más tarde.

Las autoridades intentan averiguar el porqué del agresivo comportamiento de esa hembra de dos años.

VER MÁS: ¡Protegiendo a sus crías!