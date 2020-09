Unos biólogos rusos encuentran una extraña foca pelirroja de ojos azules

El lobo marino de colores brillantes nació hace menos de un mes en la isla de Tyuleny en el mar de Okhotsk. Los expertos dicen que las posibilidades de un nacimiento albino tan parcial son de una entre 100.000, y existe el riesgo de rechazo por parte de la colonia, explica The Siberian Times.

El pequeño cachorro fue visto durante una excursión por el biólogo de mamíferos marinos Vladimir Burkanov, quien dijo que hasta el momento había esperanzas de que se quedara con su colonia.

"Este cachorro parece estar bien alimentado y era muy activo, por lo que su madre claramente le dio mucha leche. Otras focas no le prestan demasiada atención de una manera algo preocupante, por lo que algo no está del todo bien con él. Pero no lo persiguen ni lo muerden", escribió Vladimir.

Dijo que sus posibilidades de envejecer y reproducirse son bajas o negativas, basándose en su conocimiento y experiencia de años de observación de lobos marinos. Sin embargo, se registró recientemente un caso de una foca adulta parcialmente albina en la colonia de Severo-Zapadnoe en la isla de Bering. "No participó en la reproducción esta temporada y solo se le vio en la sección de solteros de la colonia. Quizás, este es el primer caso documentado de la supervivencia de un lobo fino del norte de un color anormal hasta la edad adulta", dijo el biólogo.

Los expertos ahora prestarán especial atención a esta colonia para asegurarse de que puedan rescatar al cachorro en caso de que sea rechazado.

