Un joven pesca un enorme bagre de 2,40 metros y 90 kg

Geoffrey Rulleau, director de logística del centro de compas de un minorista especializado en productos de mar, pescó en el Sena un bagre de 2.43 m.

La pesca milagrosa tuvo lugar entre Choisy-le-Roi y Alfortville (Val-de-Marne).

El joven de 29 años nunca había pescado nada igual. Ya en 2019 capturó un bagre de 2,34m, pero este lo superaba, según cuenta Le Parisien.

Geoffry y sus dos amigos pescadores, Eli y Gwen, llevaban toda la mañana sin pescar nada con las manos vacías, hasta el fatídico momento en el que notó que un animal muy pesado se movía con el anzuelo. Desenrrolló todo sin que pudieran detenerlo y lo devolvieron al borde con el alambre.

Tardaron veinte minutos en sacarlo del agua. "Es una pelea muy física con un pez de agua dulce que pesa más de 90 kg y cuyo pelaje es gris" contaba.

El joven explicó que no es peligroso el combate con un bagre, a pesar de ser el mayor depredador de las aguas continentales, ya que el animal no es muy poderoso, tiene dientes pequeños, lo que significa que no puede lacerar a su presa.

