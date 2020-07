Un fotógrafo consigue sacar la imposible foto perfecta de un leopardo y una pantera

Si vives en una gran ciudad llena de coches en funcionamiento, edificios enormes y personas que constantemente se apresuran, es bastante fácil perder de vista todos los milagros que posee la naturaleza. Afortunadamente, hay algunas personas talentosas que de alguna forma siempre encuentran la manera de recordarnos eso. Una de estas personas es un fotógrafo de India llamado Mithun.

Mithun es un fotógrafo de vida silvestre con un amor particular por los grandes felinos salvajes, especialmente los leopardos. Su perfil de Instagram está lleno de majestuosas fotos de estos gatitos salvajes, y a la gente parece ser que le está gustando, actualmente, la cuenta de fotografía de Mithun tiene más de 140,000 seguidores.

Recientemente, Mithun compartió una de sus fotos en la que logró capturar una increíble foto de un leopardo y su "sombra" de pantera negra.

En esta foto, puedes ver un leopardo y una pantera negra detrás de él. Estos gatos salvajes son capturados de tal manera que casi parece que el negro es realmente la sombra del que está parado en frente. Además, ambos gatos miran tranquilamente a la cámara. Esta foto se volvió viral rápidamente, ya que las personas quedaron absolutamente hipnotizadas por esta espectacular vista. El fotógrafo llamó a esta foto "La pareja eterna"

"Ciertamente hubo mucha espera y paciencia en ello. Había esperado 6 días para esto en el mismo lugar. Sin embargo, fue una fructífera espera. Podría esperar 6 años por un momento como este" dijo para Bored Panda.

Cuando le preguntaron a Mithun qué es lo que más ama de la fotografía de vida silvestre, dijo: "El elemento sorpresa. Nunca sabes lo que vas a encontrar en la próxima curva. El bosque es misterioso, y desbloquear esa es mi pasión. Podría estar esperando días, meses y años para esa foto perfecta. Pero cuando sucede, esos pocos segundos son mágicos. Esa es la belleza de la fotografía de la vida silvestre".

Mithun tomó su primera cámara en 2009, y ahí fue donde comenzó su viaje. "Habiendo nacido y crecido en las selvas del sur de la India, siempre tuve una pasión por la vida silvestre y los grandes felinos desde que era niño. La fotografía fue un medio para inmortalizar los momentos que veo en la naturaleza. Cogí mi primera cámara en 2009 y recibí una vista magnífica de un enorme tigre macho nadando y caminando por un río que fluye con facilidad. Ese fue el momento en que decidí mi camino a seguir en la vida" , añadió el fotógrafo.

Como mencionamos anteriormente, Mithun tiene un amor particular por tomar fotos de grandes felinos salvajes: "Aunque amo todas las formas de vida salvaje y también amo a los pájaros, los grandes felinos siempre fueron fascinantes para mí desde el principio. Los leopardos, en particular, fueron mi primer amor. La agilidad, la gracia de este felino en los árboles me fascinó". Desde pequeño le gustaba pasar las horas tirado en un árbol con ellos.

Para muchos, la fotografía de vida salvaje puede parecer una actividad realmente peligrosa. Esto es lo que Mithun dijo sobre esto: "Definitivamente tiene algunos peligros. Pero si conoces tus límites y estudias el comportamiento de los animales, que es la faceta más importante, entonces has ganado la mitad de la batalla. Estas hermosas criaturas generalmente están más asustadas y son más tímidas de lo que pensamos. Déles espacio y permita que se sientan cómodos con usted. El secreto es la paciencia y el respeto".

Teníamos curiosidad por preguntarle a Mithun cuál de sus obras está más cerca de su propio corazón. El fotógrafo nos dijo que el que captura un leopardo y su pantera "sombra" definitivamente ocupa un lugar destacado.

