Un cámara se enfrenta cara a cara con cocodrilos en México

Este camarógrafo submarino se enfrenta cara a cara con cocodrilos en el Banco Chinchorro, México.

Bartolomeo Bove, un buceador profesional de tiburones y camarógrafo submarino, grabó su increíble encuentro cercano el 29 de julio.

Banco Chinchorro es el hogar de una población estimada de alrededor de 500 cocodrilos americanos, también conocidos como Crocodylus acutus.

Bove dijo a Newsflare: "Estos cocodrilos son depredadores poderosos y muy inteligentes, y cada individuo tiene su propia personalidad con características bien definidas. "Por ejemplo, el cocodrilo que aparece en las primeras escenas del video era el más grande con unos tres metros y el más ecuánime en términos de su interacción conmigo” contó.

"Para aquellos que se preguntan por qué no me atacan, y en cambio me dejan acercarme a ellos sin ser molestados e incluso tocarlos, la respuesta es simplemente que podrían atacar en cualquier momento si tuvieran la oportunidad. Aunque la mayoría de estos cocodrilos nos superan a nosotros, los humanos, en términos de tamaño, en general perciben a un humano adulto como 'demasiado grande' y por lo tanto una presa menos conveniente en comparación con las de las que habitualmente se alimentan, que son significativamente más pequeñas en tamaño” explicaba Bartolomeo.

"Dicho esto, sin embargo, los cocodrilos ciertamente no desprecian a las presas más grandes y también pueden atacar a los humanos si se presenta la oportunidad. La forma 'más segura' de acercarse a estos cocodrilos es directamente frente a ellos debido a su alcance visual limitado, y al mismo tiempo nivel o debajo de ellos en la columna de agua. Directamente frente a ellos, porque generalmente cuando golpean, se mueven hacia un lado, no se lanzan hacia adelante con un mordisco" añadía.

