VÍDEO: Un oso se une a su picnic y su reacción no es nada común

La gerente de la tienda de novias Kaitlyn Nesbit, de 29 años, viajó con otros miembros de la familia a Deep Creek, MD, para celebrar una boda.

El 6 de agosto, unos días antes de la boda, Kaitlyn, Patrick, Slade, Cassidy, Matt y Sean decidieron comer al aire libre y se sentaron en una mesa de picnic.

Lo que no sabían es que no iban a ser 6 en la reunión, sino 7, y si le cuentan quien iba a ser el séptimo no se lo creerían.

Unos momentos después, un oso negro se unió al grupo y se puso con ellos en la misma mesa.

El grupo asombrado miró como la madre osa comía casualmente algo de comida como si fuera parte de la familia. Sorprende ver cómo la familia apenas se inmuta ante la aparición de su nuevo compañero de picnic.

VER MÁS: Se encuentra a un oso refrescándose en la piscina de su jardín