Una pitón pone huevos sin tener contacto con ningún macho en los últimos 15 años

El 23 de julio, sucedió algo increíble en el Herpetario Charles H. Hoessle, en el Zoológico de Saint Louis: una pitón bola puso huevos. Puede que esto no suene muy emocionante para algunos, pero ahora comprobarás por qué lo fue.

La hembra pitón real, de 60 años, llevó a cabo una puesta de seis huevos, pero lo sorprendente es que este animal no ha tenido contacto con ningún macho en los últimos 15 años.

Los expertos del herpetario Charles H. Hoessle tratan de descubrir si la puesta fue producto de partenogénesis o de una fecundación aplazada.

Esta serpiente, también conocida como pitón de bola, es una de las especies en las que se ha descrito la partenogénesis, por la que los óvulos se pueden desarrollar con fecundación sexual o sin ella. Es un tipo de reproducción sexual que consiste en el desarrollo de una célula reproductora hasta llegar a formarse un nuevo individuo, sin que se produzca fecundación. Se da con cierta frecuencia en platelmintos, rotíferos, tardígrados, crustáceos, insectos, anfibios y reptiles, más raramente en algunos peces y, excepcionalmente, en aves.

También es posible que nos encontremos ante un caso de fecundación aplazada, que se ha hecho posible gracias a la conservación de la hembra de espermatozoides de su pareja.

Los responsables del herpetario han difundido en redes sociales la emoción y expectación científica con este caso.

"Puede que esto no suene muy emocionante para algunos, pero para nuestro personal del Herpetario definitivamente lo es. Esta serpiente hembra en particular es la serpiente más antigua documentada en un zoológico, tiene más de 50 años y no ha estado en contacto con ningún macho en más de 15 años", explican en su blog de Sant Louis Zoo.

