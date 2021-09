Una mujer tira al mar a un león marino que subió a su barco escapando de unas orcas: "No voy a interrumpir la cadena alimentaria"

Más información VÍDEO: Un león marino escapa de las mandíbulas de una orca por centímetros

Un video de TikTok captura el momento en que un capitán de barco se vio obligado a enviar a un león marino a la muerte en las aletas de orcas hambrientas después de que el animal trepó a su bote para evitar la manada cerca de la isla de Vancouver en la costa del Pacífico de Canadá.

'Una orca me mira directamente', subtituló @nutabull el video. Retirado desde que se publicó el domingo, cientos de comentaristas en Twitter se han puesto en el lugar de la mujer, discutiendo cómo habrían reaccionado ante la difícil situación.

"Qué diablos" dijo la mujer, presa del pánico, mientras el mamífero marino igualmente asustado subía a su barco. "No, no, no, no, ¿ves lo que acaba de pasar en mi barco?".

El animal la mira suplicante mientras la mujer gira frenéticamente su cámara al menos a tres ballenas orca dando vueltas.

Mientras le dice al animal una y otra vez que tiene que "irse" y "meterse en el agua", este la mira desafiante, como implorando que apriete el acelerador y salga de allí.

Algunos usuarios se preguntaron por qué la mujer no se limitó a alejarse rápidamente, llevándose al león marino a un lugar seguro. Pero las cosas no son tan simples: en muchas calas y puertos, es ilegal encender motores dentro de una cierta distancia de animales en peligro de extinción como las orcas.

"No puedo", dijo la mujer sobre la sugerencia tardía en un comentario de TikTok sobre el video ahora eliminado. "¿Te imaginas poner en marcha el barco y despegar y la hélice golpea a una de las 250 únicas orcas vivas frente a los 2 millones de leones marinos?".

'Lo siento, pero no voy a interrumpir la cadena alimentaria antes de que la cadena alimentaria me interrumpa', respondió @miyahbortion, adjuntando una foto encogiéndose de hombros de Will Smith en 'Fresh Prince of Bel Air'.

