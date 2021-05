Una jirafa curiosa detiene a una pareja de ciclistas en seco y comienza a acariciarlos

Timmy y su novia Tazz iban en bicicleta por Lion and Safari Park cerca de Johannesburgo cuando una jirafa se les acercó y comenzó a acariciar al dúo el 24 de abril.

Timmy logró capturar el increíble encuentro en su cámara de 360 ​​grados que estaba colocada sobre su hombro cuando el animal gigante se inclinó para olfatearlo.

Explicó a Newsflare: "Me acababa de mudar a Sudáfrica desde América y mi novia me llevó en bicicleta de montaña a un safari llamado Lion and Safari Park".

"Llevábamos dos horas de viaje cuando vimos una manada de siete jirafas. La que aparece en el video se quedó en la carretera durante aproximadamente una hora y finalmente decidimos rodearla".

"Tenía mi cámara 360 sobre mi hombro cuando me acerqué y ella decidió venir a oler mi casco. Estuve mirando hacia abajo todo el tiempo porque estaba en estado de shock por su tamaño y podía sentir su respiración".

"Ella fue tan gentil y nos dio un momento que nunca olvidaré", sentenció.

VER VÍDEO: ¿Qué es esto?