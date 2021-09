El inquilino de un piso se va dejándole a su casero 19 tarántulas ilegales y una pitón

Ha ocurrido en Auburn, Maine, en Estados Unidos. El inquilino de un piso dejó la vivienda para siempre, lo que su casero no se esperaba era la sorpresa que se iba a encontrar cuando llegase al piso: 19 tarántulas ilegales y una serpiente pitón andaban por la casa. El hombre llamó inmediatamente a una protectora de animales pidiendo nervioso que los trasladasen de allí.

Contactó con Drew Desjardins, el propietario de 'Mr. Drew and His Animals Too!', una protectora encargadas de acoger animales rescatados para posteriormente hacer campañas de divulgación educativa sobre ellos para que se hiciese cargo de los animales.

Él mismo fue quien publicó las fotografías de los animales en Facebook. "Recibí una llamada de un casero nervioso hoy sobre unos animales abandonados en un apartamento en Auburn. 19 tarántulas (4 muertos) y todas son ilegales en Maine y una pitón que no tenía agua", explicaba junto a la fotografía.

Desjardins informaba día tras día del estado de los animales a través de la misma cuenta. Aseguraba que iban a trasladar a las tarántulas y la pitón a un estado en el que sí esté permitido tenerlas.

Además, en una reciente entrevista para 'WGME-TV', Drew explica que son animales muy delicados y hay que tener mucho cuidado. "Las películas las muestran como esas criaturas indestructibles que se te tiran encima si las pisas, saltan sobre la gente, la atacan y corren detrás de ti... pero eso no es cierto. Son muy tímidas y delicadas. Si sacara esta tarántula ahora mismo y la dejara caer al suelo, se rompería como un huevo y moriría", afirmaba.

Sobre el inquilino del piso todavía no se sabe nada, ni siquiera el motivo por el que dejó a los animales ahí.

