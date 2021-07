Un hombre utiliza la boca de un caimán para abrir su lata de cerveza

Más información Fotografían a un gigantesco caimán parecido a un dinosaurio en Florida

Un hombre de Florida (Estados Unidos) ha causado sensación en redes tras publicar un vídeo en el que parecía abriendo una lata de cerveza en la boca de un caimán. El vídeo ya supera el millón de reproducciones y las reacciones han sido diversas. De lo que estamos seguros es de que no es la manera más práctica, ni la más fácil, de abrir una lata.

El vídeo, titulado "un día normal en Florida" muestra un grupo de personas dando un paseo en barco a través de un río. El protagonista en cuestión aproxima su mano hacia un caimán, que asomaba su cabeza en el agua. Tras provocarle para que abriera la boca mediante palmadas en el hocico, el hombre cogió la lata de cerveza y, rápidamente, la enganchó a uno de sus afilados dientes, retirando la mano antes de que al animal le diera tiempo a cerrar la boca (por suerte). Una vez abierta la lata se la pasó a otro hombre, que tuvo que beberla de inmediato.

Aparentemente, el caimán no resultó afectado. Pero las redes se han llenado de respuestas, tanto críticas a su inconsciencia, como aplausos por la hazaña, pasando por bromas en las que, cómo no, se referencia al COVID: "Nace un virus mortal para la humanidad" escribe @barahonadt; "Un tonto con suerte, porque alguien que usa la boca de un caimán para abrir una lata de cerveza es muy tonto", critica @finsalshuevis; "Lo hizo con la velocidad de la luz porque si no una mano menos", puntualiza @blancaescobar5.

