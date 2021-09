Un hombre rescata a un ciervo bebé de ahogarse en un río

En un río ubicado en EE.UU, un ciervo estaba siendo arrastrado por la corriente y el pequeño no tenía fuerzas suficientes para luchar y regresar a tierra firme. Pero Chad, un hombre que en ese momento se encontraba presenciando la escena, no dudó y no sólo se lanzó al agua para salvarlo, sino que después lo cuidó para devolverlo a su bosque.

Un grupo de gente que compartía en un muelle cercano se dio cuenta de la escena y varios gritos de espanto y preocupación se escucharon a lo lejos, ya que el ciervo se estaba golpeando contra las maderas del muelle que estaba atravesando.

Ahí fue cuando Chad, uno de los espectadores y usuario de TikTok, cuya cuenta es @chadbuckthegreat, decidió quitarse la camisa y lanzarse al agua para rescatar al animal. "No lo dejaré morir", decía en el vídeo que ha publicado en su cuenta antes de zambullirse al agua y comenzar a nadar contra la corriente.

El hombre terminó cruzando el río a nado y, luego de una difícil maniobra para no ser arrastrado por el agua, logró llegar hasta el cervatillo y lo tomó en brazos en un sector más superficial del río. Mientras tanto, los espectadores allí presentes le silbaban, vitoreaban y aplaudían por la gran labor que acababa de realizar.

Poco después, y tal como siguió retransmitiendo en su TikTok, Chad envolvió al animal en una toalla para que recuperara la temperatura corporal y entrara en calor después de tanto tiempo en el agua.

Una vez que ya estaba algo más tranquilo, Chad se llevó al ciervo en su coche hasta un bosque cercano a donde lo había rescatado, donde él pensaba que podría estar su madre y los hermanos del animal. Después de un rato de incertidumbre, el pequeño logra dar unos pasos y adentrarse en el bosque.

