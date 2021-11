Un gran tiburón blanco casi le arranca la mano a un hombre temerario

Más información Un gran tiburón blanco aparece en medio del agua turbia e intenta devorar una cámara

Los tiburones no suelen atacar al ser humano, como explicamos en esta noticia, pero no debemos olvidarnos que en el fondo son unos depredadores brutales que cuentan con unas mandibulas repletas de afilados dientes. Este hombre no le importó nada de este y se atrevió a practicamente colorcar su mano en las fauces de un gran tiburón blanco.

El protagonistas de las impactantes es Jimi Partington, un británico de Manchester de 36 años experto en tiburones y en buceo.

En las redes sociales se hizo viral el impactante vídeo de este especialista en interactuar con los tiburones. En él Jimi se atreve a meter la mano en el agua delante de las narices de un gran tiburón blanco y tuvo que apresurarse a sacarla rapidamente cuando el tiburón enseño sus dientes e intento morderle.

Por suerte esta temeridad de Jimi, que ya ha protagonizado otros encuentros virales con tiburones en el pasado, sólo quedó en un susto.

