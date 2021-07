La foto de un mapache avergonzado de que le rescaten los bomberos es lo más adorable que verás hoy

Más información VÍDEO: El dramático rescate de 18 caballos en China

"Nunca sabes lo que te puede deparar tu turno como bombero. Puede haber algún gato que necesite ser rescatado de un árbol, pero ¿un mapache?", publicaron en Facebook el pasado 14 de julio el Cuerpo de Bomberos de la localidad estadounidense de Dalton (Georgia) tras haber rescatado un mapache que intentaba encontrar comida.

Y es que en Estados Unidos es bastante común la visita de estos animales para buscar alimento, sobre todo en zonas urbanas. Por ello las autoridades recomiendan en ciertas zonas que los habitantes no dejen comida a la vista, para no atraer a los mapaches. Sin embargo, cumplir estas medidas no impide a los visitantes asaltar alguna casa de vez en cuando.

El pasado lunes por la noche, dos habitantes de una casa en Dalton se percataron de que tenían un visitante. Supo entrar, pero no pudo encontrar ninguna salida para escapar sin ser visto. Con ayuda del cuerpo local de bomberos, logró salir de la casa y volver de nuevo al bosque, pero en la fotografía que publicaron los oficiales en su perfil de Facebook, podemos deducir que el mapache no estaba muy orgulloso de tener que haber salido de ese entuerto con ayuda de los bomberos.

En la imagen se ve animalillo se tapa los ojos con la zarpa, en señal de vergüenza: "estaba bastante avergonzado por eso, pero no hay nada de lo que avergonzarse. Todos necesitamos una mano amiga de vez en cuando", publicó el cuerpo de bomberos de Dalton junto con la curiosa fotografía.

Una vez lo sacaron del recinto, lo llevaron de nuevo al bosque, donde según escribieron los bomberos, "esperemos que sea menos aventurero en su búsqueda de bocadillos a partir de ahora".

VER MÁS: Gato rescatado adora abrazarse con su compañero canino