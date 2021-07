Una foca se une al paseo en paddle surf de dos bañistas en Reino Unido

Rachael Towers, de 24 años, disfrutaba de un paseo en paddle surf junto a su amigo Sam Ball por el puerto de Poole (Dorset, Inglaterra), cuando de repente, una foca se subió a su tabla. Tal y como cuenta Rachael, el animal pasó con ellos alrededor de una hora tomando el sol perezosamente mientras los dos jóvenes navegaban por el puerto.

Al principio Rachael se asustó, pensando que la foca, a la que llamaron Simon, pudiera dañar la tabla con sus garras. Sin embargo saltó a su tabla y ahí se quedó, descansando.

"Vimos a la foca pasando entre otros surfistas", relató la joven. "Sam dijo que fuéramos a ver pero yo estaba aterrada. Entonces asomó la cabeza, me vio, y vino directamente hacia mí". La tabla se tambaleó debido a su peso, pero una vez la foca se subió encima de la tabla, recuperaron el equilibro: "La tabla meció mucho porque era enorme.

Simplemente se deslizó y se acercó a mí para poder tener todo su cuerpo fuera del agua". Entonces se dio cuenta de que era un animal muy amigable. Sam reconoció que se preocupó cuando vio sus dientes: "Se quedó allí sentado un rato e incluso bostezó un momento; me asusté un poco cuando vi todos sus dientes, pero después me di cuenta de que no me iba a morder, así que comencé a remar". El simpático animal iba de tabla en tabla. Se subía a la de Rachael, nadaba un poco y luego cambiaba a la de Sam. Así estuvo durante una hora.

Los dos amigos se quedaron perplejos por la experiencia, sobre todo porque eran nuevos en el deporte de paddle surf y no esperaban presenciar un espectáculo así: "Nunca habíamos experimentado nada parecido. No sé cómo vamos a poder superar algo así".

VER MÁS: Así suena el eructo de una foca