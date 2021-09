Esta gaviota se cuela en una tienda y se fuga con unas patatas fritas como botín

Las gaviotas han adquirido desde hace ya mucho tiempo la fama de ladronas de comida. Estas aves, normalmente acostumbradas a los humanos en los lugares de costa, se dedican a robar a los turistas sus bocadillos en sus días de playa. Sin embargo, esta gaviota ha pasado ya al siguiente nivel ya que, como vemos en el vídeo, entra tranquilamente a una tienda de alimentación y se dirige directamente al estante de las bolsas de patatas fritas. Sin pensárselo dos veces, la gaviota coge una de las bolsas, se da la vuelta, y sale de la tienda con la misma tranquilidad con la que había entrado. Para añadir más dramatismo al asunto, una compañera esperaba a que esta gaviota cogiese la mercancía para alejarse juntas del lugar y compartir el botín.

Estas curiosas imágenes han sido tomadas en Londres. Según El Confidencial, en Reino Unido las gaviotas se han convertido en una autentica pesadilla para los turistas que acuden de vacaciones a las costas ya que solo hace falta un momento de despiste para que se lleven toda su comida en un visto y no visto. Es por ello que Madelaine Goumas, estudiante de postgrado del Centro para la Ecología y la Conservación del Campus Penryn de la Universidad de Exeter en Cornualles, llevó a cabo un estudio para parar estos desagradables hurtos por parte de las gaviotas.

En este estudio, Goumas descubrió que las gaviotas no son tan agresivas como pensaban ya que, al parecer, el secreto para que no se acerquen es mirarlas fijamente. Lejos de sentirse desafiadas y dispuestas a atacar para llevarse la comida, las gaviotas que se sometieron a las pruebas no se acercaron a la comida si notaban que estaban siendo vigiladas.

Gracias a este estudio, que se publicó en la revista científica Biology Letters, ahora sabemos que el remedio contra estas ladronas de guante blanco es mucho más simple de lo que parece.

Seguro que te interesa...

Recaudan 15 millones de dólares para rescatar al mamut lanudo de la extinción