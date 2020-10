Un enorme cocodrilo persigue a un perro en el agua en una playa de Australia

Un perro que nada ha escapado por poco de las fauces de un cocodrilo hambriento después de ser perseguido por el océano.

Una mujer que estaba de vacaciones en Umagico, a 35 kilómetros al sur de Cape York en el extremo norte de Queensland, publicó un video en línea de la escalada en la playa de Alau el domingo por la mañana.

En el impactante vídeo se puede ver a un perro jugando en el agua mientras el depredador masivo nada hacia él, acechando al perro mientras este intentaba desesperadamente regresar a tierra firme.

La mascota comienza a correr hacia la orilla y luego se detiene abruptamente para mirar al cocodrilo mientras se acerca rápidamente.

El reptil está a solo unos metros de su presa cuando el perro decide girar y salir corriendo del agua hacia sus dueños que le gritaban desde la playa.

Hannah, quien filmó el clip y lo compartió a través de su blog de Facebook Han and Her Four Men, dijo que el perro es una mascota local muy querida.

