¿El spa de peces más peligroso del mundo? Un hombre deja que tiburones le muerdan los pies

Las imágenes, grabadas en septiembre de 2020 pero que han visto la luz ahora, muestran a Chad Sinden sentado impasible en el lecho marino mientras los tiburones limón se arremolinan a su alrededor.

"Después de rodearme durante un buen rato, eventualmente se acercaban y ocasionalmente me golpeaban con la cabeza o con la cola, y en una ocasión intentaron probar y morderme para ver si era comida", dijo Sinden.

"Literalmente perdí un folículo piloso y eso es todo. No fue una mordida exitosa o agresiva", agregó.

Chad Sinden es dueño de un centro de buceo y ya os hemos contado alguna de sus aventuras en el pasado. El centro de buceo Ocean Fox, una pequeña y amigable tienda de buceo ubicada en el corazón de Cape Eleuthera Resort & Marina en la hermosa isla de Eleuthera, en las Bahamas.

A punto de ser devorado por un tiburón

En 2020 Chad se volvió viral al compartir un impactante momento que casi le paraliza el corazón del susto. Un tiburón cargó con todas sus fuerzas contra el durante la hora de comer en las Bahamas y casi lo convirtió en su almuerzo.

El vídeo, grabado el 29 de enero, muestra el momento en que dos tiburones se golpean entre sí antes de que uno rebote contra el buzo.

Sinden explicó: "En ningún momento estuve en peligro o sentí algún peligro, ¡aunque no me importa admitir que a veces me hacen saltar! Cargan contra ti muy rápido pero tienen la capacidad de detenerse y girar en un instante porque son los vertebrados mejor adaptados de los océanos.

"Por favor, no intente esto sin entrenamiento profesional", insta a sus seguidores en Instagram y todo el que ve sus vídeos.