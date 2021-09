El desconcertante graznido de un pato australiano que parece una voz humana

Una revista científica londinense, la Philosophical Transactions of the Royal Society of London ha publicado un artículo en el que incluye a los patos entre los animales que son capaces de imitar la voz humana. Así lo ha demostrado un pato en una reserva de aves australiana, quien ha sido grabado graznando "You bloody fool" (en inglés, "tú, maldito idiota").

Este graznido no es casualidad, pues el cuidador de este pato, llamado Ripper, repite esa frase constantemente. Además, el ave es capaz de imitar el sonido de la puerta al abrirse y cerrarse.

Esta grabación ha ayudado a demostrar a los biólogos Ten Cate y Peter J. Fullagar, que los patos son capaces de imitar los sonidos que escuchan en sus dos primeras semanas de vida. Como norma general, suelen repetir los que otros patos más adultos emiten, pero no siempre, como ha sido el caso.

Ripper, curiosamente, sólo emite este graznido tan peculiar cuando está apareándose. Según explica el estudio, "la estructura de las vocalizaciones de los patos indica un control bastante sofisticado y flexible del mecanismo de producción vocal".

Este animal, un pato parlante de Canberra, vivió en los años 80, época en la que fueron realizadas las grabaciones. Pero no es el único caso registrado de ánade que imita la voz humana, pues en los años 2000 se supo de la existencia de un pato que imitaba los graznidos de otra especie.

