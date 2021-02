¿Cómo ha conseguido este ciervo esconderse detrás del árbol? La fotografía que nadie consigue explicar

Más información 99 curiosidades sobre la vida

Un ciervo parecía desaparecer detrás de un árbol. Solo se veía la cabeza del animal y, de alguna manera, el resto de su cuerpo permanecía oculto detrás del estrecho tronco del árbol. Jenny McMillan cogió su teléfono y sacó esta imagen desconcertante.

Para quienes dudan, McMillan insiste en que la foto no ha sido alterada ni retocada de ninguna forma: "No tengo idea de cómo hacer que un cuerpo desaparezca en una foto", dijo McMillan a The Dodo. "Soy una anciana. Simplemente la saqué en el momento adecuado".

McMillan publicó la foto en Facebook, con la esperanza de que deleitara y confundiera a la gente. Lo que no anticipó fue cuántas personas agregarían sus propias opiniones sobre cómo el ciervo logró desaparecer.

