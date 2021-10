30 leones cautivos son sacrificados después de que los dejaron morir de hambre y comenzaron a comerse unos a otros en Sudáfrica

Más información 100 impactantes vídeos de animales que no puedes ver solo una vez

Treinta leones cautivos fueron sacrificados después de que se quedaran hambrientos y sin tratamiento por las heridas sufridas cuando un incendio arrasó su recinto en Sudáfrica.

Los animales ya habían estado sin comida durante algún tiempo antes de que el incendio envolviera su recinto en el Estado Libre en agosto.

Un león fue asesinado y devorado por tres de sus hermanos, mientras que otros se murieron de hambre, muchos demasiado débiles para pararse con llagas sangrantes en las patas por las quemaduras.

Los oficiales de bienestar que descubrieron el centro de cría de grandes felinos, donde se guardaba un total de 59 leones y tres tigres, dijeron que era uno de los peores casos de crueldad animal que jamás hayan visto.

Los veterinarios de la Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Animales (SPCA), pasaron días tratando sus heridas, pero 30 leones no pudieron salvarse.

"Cuando intentaban ponerse de pie colapsaban de nuevo"

El inspector de la SPCA, Reinet Meyer, dijo: "Lo que encontramos nos impactó hasta los huesos. Cuando entramos en los campamentos de los leones, solo pudimos ver la destrucción que dejaron las llamas".

El área donde el granjero tenía 59 leones fue devastada por un gran incendio forestal en agosto, y Meyer dijo que encontraron increíble e increíble la afirmación del granjero de que ninguno de sus animales estaba en peligro.

Cuando llegaron a la granja y pidieron que los dejaran entrar para inspeccionar a los animales, el granjero preguntó si tenían una orden de registro.

"Contactamos con el propietario para averiguar si tenía algún daño en su granja con los animales y aseguro que no hubo daños", dijo Meyer. "Pero volvimos al día siguiente por la forma en que se había quemado el lugar. No había forma de que los animales no se hubieran visto afectados".

Cuando regresaron, armados con una orden de registro, descubrieron que muchos de los leones habían sufrido quemaduras por lo que pidieron al granjero que llamara a un veterinario que tratara a los animales. Después de tres días, los inspectores de SPCA regresaron a la granja, esta vez con su propio veterinario.

"Fue absolutamente impactante lo que presenciamos allí", dijo Meyer. "Las patas de los leones estaban cubiertas de ampollas. Cuando los leones intentaban ponerse de pie, simplemente colapsaban de nuevo porque era muy doloroso".

"Nuestro veterinario vio que tenían heridas por quemaduras muy graves y algunas de ellas tenían daño pulmonar. Muchas de sus bocas estaban tan quemadas que no podían comer. Estaban en una condición muy débil y demacrada con una puntuación corporal de entre 1 y 2 como resultado del hambre", dijo Meyer.

Dijo que hubo que sacrificar a 30 leones porque "no había otro resultado para ellos". La condición de muchos de los animales era sintomática de una alimentación insuficiente a largo plazo.

La SPCA dijo que acaba de publicar los detalles del escándalo porque estaba esperando que los informes veterinarios y los análisis de costos se agreguen a un expediente criminal que se abrió contra el granjero dueño del criadero de animales.

