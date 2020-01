Si alguna vez te has preguntado cómo los influencers (u otras personas obsesionadas con sus redes sociales) hacen esas fotos perfectas, Influencers In The Wild está aquí para enseñártelo.

La cuenta de Instagram verificada expone a los influencers en su hábitat natural, compartiendo los locos momentos detrás de escena con el resto de nosotros.

Aunque el proyecto comenzó el 10 de enero de 2020, ya tiene más de 700k seguidores, y parece que su crecimiento no se detendrá en el corto plazo.

1. Usando a tus hijos

2. Algunos arriesgan su vida por una foto

3. No hagáis esto nunca

4. Todo por la foto perfecta

5. La postura imposible

6. Te toca esperar

7. ¡Te vas a caer!

8. Conoce tus límites

