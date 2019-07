Apretar granos o sacar puntos negros puede suponer para algunos una práctica de lo más grotesca, mientras que para otros puede resultar, incluso, placentera. Hay todo un universo de gente en redes sociales que comparte este tipo de vídeos y que les encanta verlo.

Al parecer la razón de que nos fascine este espectáculo puede tener que ver con un rasgo heredado de nuestros antepasados. La tendencia natural a eliminar del cuerpo cualquier protuberancia extraña les habría servido para evitar enfermedades e infecciones, pues podría tratarse de parásitos o patógenos perjudiciales. De ahí que hayamos evolucionado para mantener esta extraña afición.

1. Nadie sabe qué es el extraño objeto que este chico se saca al explotarse un enorme grano

Un vídeo, que está removiendo el estómago a todo el que lo ve, muestra el momento en que un hombre se saca un extraño objeto de un grano en su labio superior.

Christopher Yocom, de 28 años y natural de Denver, se dio cuenta de que le había salido un grano especialmente grande encima del labio. Tras visitar al doctor y tomar antibióticos decidió estallarse el grano en su baño.

2. Un cirujano revienta este grano en la mandíbula de un hombre

Las impactantes imágenes, que han dado la vuelta al mundo, fueron grabadas por el Doctor Osama Makkia quién se pasó más de 20 minutos sacando pus y grasa de este gigantesco grano.

Osama Makkia es un doctor sirio de 28 años de edad y se quedó en shock cuando un paciente llegó a su consulta con un bulto inusual en la mandíbula. Era sin duda el más grano más grande que había visto nunca y piensa que pudo estar causado por la pobreza, una mala alimentación y una peor higiene bucal.

3. Doctor abre un grano gigante en la cara de una mujer

Nicole Marbury tenía un grano gigante en su cara y grabó el momento en que el doctor tuvo que abrírselo para drenarlo y curarlo.

"El procedimiento fue extremadamente doloroso, no hay palabras para describirlo", aseguro Nicole que por fin puede respirar sin ese gigantesco grano en su cara.

4. Una mujer se atreve a explotar el grano que le ha salido a su tío

James Woods llevaba cuatro meses sufriendo con este grano gigante hasta que dejó que su sobrina lo reventara.

"Lo hicimos en casa porque no tiene seguro y en el centro médico se negaban a hacerlo" explico Jennifer.

5. Una mujer explota este grano en la cara de su marido

La espinilla roja llevaba cuatro años en la mejilla de su marido hasta que Khristina Powell se atrevió a reventarla

Powell publicó el vídeo en Facebook y explicó que su marido tenía el grano en su cara desde hace cuatro años.

6. Un hombre se revienta un dolorosísimo grano

Frederic Ward no pudo aguantar y decidió explotarse el mismo el gigantesco grano que llevaba una semana creciendo en su mandíbula.

"Decidí drenarlo yo mismo una vez que parecía que estaba listo para ser reventado. He tenido más o menos diez de estas mismas infecciones y no quería tener que ir y esperar en el hospital nuevamente, ya que mi médico ya me había recetado los antibióticos adecuados", sentenció Frederic.

7. Un cirujano revienta este gran grano epidérmico

El doctor Michael Lewis tuvo que hacer una incisión con un bisturí antes de que el grano explote en una violenta erupción de pus.

Finalmente con un poco de presión consigue sacar todo el pus que estaba dentro de este quiste epidérmico hasta dejarlo completamente limpio.

8. Se pincha un grano y explota violentamente

Kate grabó el momento en que su hijo Jacob Fieldhouse decidió reventarse el tremendo grano que le había salido en la barbilla.

El desesperado Jacob Fieldhouse, de 18 años, estaba tan cansado del molestia del grano que no dejaba de reaparecer que tomó un alfiler se lo pincho y después apretó con fuerza hasta que explotó.