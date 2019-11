No sirve de nada cuando lo estás pasando mal pero ver que alguien está teniendo un peor día ayuda aunque sea una sensación agridulce. No nos referimos a problemas verdaderamente graves de los que no está bien alegrarse pero si ha pequeñas cosas como una caída divertida o pisar un charco.

1. Perdieron las llaves de su camión blindado

2. No fue su mejor carrera

3. Se te incendia el coche el día de tu vida

4. Alguien aseguro su bicicleta con un candado atándola a la bicicleta de otra persona

5. Estos obreros tienen mucho que limpiar

6. Las llaves se quedaron dentro

7. Supongo que ahora soy un candelabro

8. Con razón este bebé está llorando

