Halloween está a la vuelta de la esquina y cada vez más es una de las fiestas que más se celebra en los colegios. Si estás pensando disfraces para tus hijos (o para ti) y todavía no se te ha ocurrido nada puedes recurrir al arter de @zygote_brown.

Detrás de esta cuenta de Instagram se encuentra Alicia Brown, una madre australiana que vive en Melbourne. Tiene una genial página web en la que vende un montón de disfraces y complementos hechos enteramente con cartón.

"Me encanta el cartón, está completamente subestimado. La mayoría de la gente tira sus cajas de armario. Pero cuando recibo una nueva caja de cartón me entusiasman las posibilidades. No es nada nuevo, los niños han estado jugando con cajas de cartón durante años. Una caja de cartón puede ser lo que queramos, con un poco de imaginación", asegura Alicia.

1. Esqueletos mexicanos

2. Frankenstein

3. Dinosaurios

4. Guerreros

5. Muñecos de Lego

6. Vikingo

7. Barbudos

8. Unicornios