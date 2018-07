'Nunca es tarde si la dicha es buena', y estas 8 personas lo demuestran

¿Cuántos de nosotros tenemos un sueño que queremos cumplir antes de morirnos? Sin embargo el tiempo pasa muy rápido y hay quienes se resignan y se quedan sin hacerlo, y otros para los que la edad no es un impedimento. Las personas que te mostramos a continuación forman parte del segundo grupo, y es que no les importa las circunstancias en que se encuentren. Para ellos lo más importante es ser feliz y disfrutar con cada cosa que hacen.¿Desde cuándo hay límite de edad para graduarse? Liopardo | Liopardo Y seguro que patina mejor que muchos jovenzuelos Liopardo | Liopardo Nunca sabes cuándo aparecerá el verdadero amor Liopardo | Liopardo A sus 101 años no se salta la tabla de ejercicios5. Su cara lo refleja todo6. Es una más de la pandillaSeguro que no hay muchas casas con esa iluminación Liopardo | Liopardo La reina de la pista