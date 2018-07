No entenderás cómo has podido vivir sin estos 8 inventos

Los humanos siempre buscamos la forma de facilitarnos las cosas del día a día con inventos que a veces rozan lo surrealista. Aquí es donde entran unos calcetines para los dedos para no mancharte mientras comes patatas fritas o un vaporizador facial que te ahorra las visitas al balneario, entre otros productos. Estamos seguros de que, cuando acabes de leer esto, correrás a comprarlos todos así que, ¡toma nota! Liopardo | Liopardo Los que llevamos gafas sabemos lo engorroso que es estar leyendo y que éstas se escurran por tu nariz. Con estas lentes, no te ocurrirá. Liopardo | Liopardo ¿Que siempre se te enredan o los pierdes? No hay problema. Estos auriculares que se convierten en pulsera te solucionan ambos dilemas. Liopardo | Liopardo Sí, lo que has oído. Esta carcasa de Iphone tiene dos ganchos que se pueden conectar en la pared para cargar la batería del teléfono. Brillante, ¿verdad? Liopardo | Liopardo Con estas pinzas tus sábanas nunca se despegarán del colchón y podrás dormir plácidamente. Liopardo | Liopardo La enfrías durante un par de horas y se mantiene fresca durante todo el día. Ideal para el verano. Liopardo | Liopardo En algunos móviles no es viable escuchar música y cargarlo al mismo tiempo, pero con este adaptador todo es posible. Liopardo | Liopardo Cada vez que comes patatas fritas de bolsa acabas con las manos llenas de migas y manchas todo aquello que tocas. Con estos calcetines podrás comer tranquilamente sin preocupaciones. Liopardo | Liopardo Hidrata tu piel y deja tu rostro perfecto sin necesidad de gastar una fortuna en balnearios y tratamientos. Increíble, ¿verdad?