A lo largo de nuestra vida, oímos muchas leyendas y los tomamos como verdades. Sin embargo, muchas veces se trata de mitos. Los más populares son los siguientes... ¡agárrate para no caerte de la sorpresa!: La Gran Muralla China se ve perfectamente desde el espacio. Liopardo | Liopardo : Así es como se ve la Gran Muralla China desde una altura de 2 kilómetros. Es imposible que se distinga desde el espacio.: El pelo y las uñas crecen después de la muerte. Liopardo | Liopardo : Ni el pelo ni las uñas crecen una vez que te has muerto porque no les llegan los nutrientes necesarios. Es imposible. Únicamente parecen más largos porque el cuerpo se encoge debido a la deshidratación.: Los murciélagos son ciegos y sólo se guían a través del oído. Cuatro niño mueren en Brasil por el virus de la rabia | laSexta.com : Los murciélagos pueden ver pero solo con cierto nivel de iluminación.: Lavarse las manos con jabón mata las bacterias y las elimina. Liopardo | Liopardo : El jabón solo se limita a lavar a las bacterias sin matarlas y eliminar la grasa de las manos, lo que hace un ambiente propicio para que se desarrollen más bacterias.: Ver la televisión desde muy cerca hace que tengas peor vista. Liopardo | Liopardo : Ver la televisión desde muy cerca tan solo hace que se te canse la vista.: Cuando te depilas con cuchilla, el vello sale más duro y más fuerte. Liopardo | Liopardo : Una vez que depilas la parte exterior del vello, sin llegar a arrancarlo de raíz, se queda una parte con la punta plana de haber sido cortada y esto hace que el vello pinche.: No toques a un sapo, o te saldrán verrugas. Liopardo | Liopardo : Puedes tocar a un sapo sin problema. Las verrugas son causadas por el virus del papiloma humano y te puedes contagiar en cualquier lugar público.: Si te tragas un chicle, permanecerá siete años en tu estómago hasta que éste pueda digerirlo. Liopardo | Liopardo : Bastará con un par de días para que el organismo elimine el chicle por vías naturales gracias a sus contracciones musculares.