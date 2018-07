Los 8 niveles del infierno de la FriendZone

En la cultura popular, se conoce como Friendozone o zona de amistad a una relación de amistad en donde una de las dos partes quiere una relación romántica pero el otro no. La situación ha existido siempre, chico quiera chica y se hace amigo de ella para intentar conquistarla pero ella no le corresponde porque sólo le quiere como amigo.

El termino fue popularizado por la serie 'Friends' en un episodio de la primera temporada Ross Geller estaba enamorado de Rachel Green y no conseguía que esta se enamorara de el. Mientras hablaba con su amigo Joey Tribbiani, este declaró que Ross no sólo había sido puesto en la zona de amistad, sino que también había sido nombrado presidente de la zona de amistad. Dante habla en su 'Divina comedia' de nueve círculos del infierno y nosotros vamos a hablar aquí de 8 niveles de la FriendZone. Ocho ejemplos de chicos que querían ser algo más que amigos pero que nunca lo consiguieron. NIVEL 1: Pintarle las uñas a tu amiga Liopardo | Liopardo NIVEL 2: La acompaña de compras y sujeto las bolsas Liopardo | Liopardo NIVEL 3: Soy su mesa particular para que pueda usar el portatil Liopardo | Liopardo NIVEL 4: Jairo intentó salir de la FriendZone y... Liopardo | Liopardo NIVEL 5: Sujetar a mi amiga para que se enrolle con otro Liopardo | Liopardo NIVEL 6: Le doy un masaje a mi amiga en los pies mientras otro chico la abraza Liopardo | Liopardo NIVEL 7: Convertirse en puente humano Liopardo | Liopardo NIVEL 8: Os presento al alcalde de Villa-Zona de amigos Liopardo | Liopardo Una vez entras parece imposible salir y sólo unos pocos valientes lo consiguen. Liopardo | Liopardo