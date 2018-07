Los 8 mejores momentos de la gala de los Oscars 2017

La La Land ganó seis oscars pero Moonlight fue la gran triunfadora de la noche al llevarse el de mejor película. Hubo comentarios políticos y mensajes hacia Donald Trump, pero no tantos como parecía que iba a haber. Jimmy Kimmel hizo un gran papel como presentador de una gala que dejó varios momentos emotivos, especiales y sobresalientes que recogemos en esta lista.

Liopardo | Liopardo

My opening monologue from the 89th #Oscars ... @TheAcademy @ABCNetwork pic.twitter.com/rXNU8aZfcd

La gala arrancó con un discurso de Jimmy Kimmel en el que tuvo unas palabras para la reina de hollywood: "Estamos aquí para honrar actores que parecen fabulosos, pero no necesariamente lo son. Y entre esos actores una en particular ha superado la prueba del tiempo por su trabajo poco inspirado y sobrevaluado". Esta puyita hacia Donald Trump provoco el mayor aplauso de la noche para una sonrojada Meryl.

Liopardo | Liopardo

Gael García Bernal: "I'm against any form of wall that wants to separate us." #Oscars pic.twitter.com/KNdlhPU19t