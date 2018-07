Los 8 arcoíris más extraños que puedes ver en el cielo

Un 'arcoíris de fuego' es un fenómeno meteorológico que, aunque poco usual, no es extraño poder presenciarlo si echamos un vistazo al cielo cuando las condiciones son las adecuadas. Este año han sido varias las ocasiones en que los usuarios de Internet compartían la prueba fotográfica de dicho fenómeno curioso. La última sucedía hace unos días en Jamaica . Una imagen espectacular que hemos querido acompañar de otras igualmente impactantes en esta selección de los 8 arcoíris más raros que puedes ver en el cielo.

12191445_10205191058111826_1027294592893906772_n | Liopardo

moonbow-venus-rob-ratkowski-e1413370203584 | Liopardo

Lf6tM3q | Liopardo

gnGhptl | Liopardo

117063,xcitefun-circular-rainbow-2 | Liopardo

main11 | Liopardo

cirrus-rainbow1-110616-02 | Liopardo