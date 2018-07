Los 16 arboles de Navidad más cutres de la historia (parte 1)

Liopardo | Liopardo

Una de las tradiciones más arraigadas en Navidad es la de poner un árbol y decorarlo. Hay gente que pone cariño y se curra mucho el tema del árbol. Le puedes poner luces, bolas, muñecos, estrellas y prácticamente lo que quieras mientras tu creas que queda bonito. Internet y las redes sociales están llenas de ejemplos de árboles navideños bonitos, tutoriales de como decorar tu árbol o opciones DIY para crear árboles navideños diferentes. Pero nosotros somos Liopardo y nos gustan las cosas graciosas, por eso hemos recopilado está colección de epic fails, árboles navideños que son tan lamentables que no son merecedores del nombre. 1. ¿Y la decoración? ¿Por qué es tán estrecho? Liopardo | Liopardo 2. ¿Quién demonios pone un árbol al reves? Liopardo | Liopardo 3. Dos bolas es más que suficiente Liopardo | Liopardo 4. El tamaño no importa, o sí Liopardo | Liopardo 5. Un árbol hecho de... ¡basura! Liopardo | Liopardo 6. Y uno hecho con guantes de plástico Liopardo | Liopardo 7. Parece una raspa de sardina Liopardo | Liopardo 8. Parece lo que no es Liopardo | Liopardo