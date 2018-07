Las 8 cosas más raras que la tripulación tiene que aguantar durante los vuelos

Instagram / Passenger Shaming | Liopardo

Cada día más gente utiliza el avión como medio de transporte para viajar a cualquier lado y sabe que hay una serie de normas estrictas que hay que cumplir mientras está a bordo. Sin embargo, hay quienes deciden ignorar algunas de estas reglas y a los auxiliares de vuelo no les queda más remedio que apechugar. ¿Os imagináis lo que tiene que ser aguantar a estos clientes a miles de metros de altura? Te mostramos algunas de las situaciones más bizarras que tanto pasajeros como auxiliares tuvieron que vivir: 1. ¡No sin mi pato! La historia del pato Daniel causó furor en las redes hace algún tiempo. Se trata de un pato de apoyo emocional que sigue a su dueño allá donde vaya, por lo que le permiten viajar en avión con él. 2. Así se duerme mejor Debe de ser que a esta mujer no le gusta demasiado que le miren mientras duerme... 3. ¿En serio? Puede que no sea lo que parece, pero los que tengan imaginación pueden ver algo más en esta imagen 4. ¿Es necesario? No es lo más higiénico que se me ocurre. ¿Qué haríais en esta situación? 5. A veces las esperas del vuelo se pueden hacer eternas Bien sabe este hombre que en los aeropuertos los retrasos están a la orden del día. Por eso ha preferido esperar de una forma mucho más cómoda. 6. ¿Una bolsa en la cabeza? ¿Por qué? Según informa Passenger Shaming en su cuenta oficial de Instagram, la mujer tenía frío y por eso decidió ponerse la bolsa de plástico en la cabeza. 7. He pagado uno, pero me llevo 4 Este hombre prefirió aprovechar bien los asientos que quedaban libres y, de paso, echarse una cabezadita durante el vuelo. 8. Quien avisa no es traidor Seguramente el cartel de esta mujer sacó más de una sonrisa a la tripulación y a los viajeros.

