Es cierto que los libros infantiles tienen que ser sencillos con ilustraciones significativas para que los más pequeños puedan entenderlas. Sin embargo, hay autores que se han tomado esto demasiado en serio y el resultado son viñetas que no tienen ningún sentido. Te traemos unas cuantas para que valores por ti mismo. ¿Quién no recuerda algunas de las imágenes de los libros que leía cuando era pequeño? Esto pasa porque los escritores recurren a ilustraciones llamativas para que los niños entiendan los conceptos con facilidad. Sin embargo no todos los autores saben lidiar con ello y crean viñetas que rozan lo disparatado. Te sorprenderá más de una.