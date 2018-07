Las 8 canciones más machistas de la música en español (y ninguna es reggaeton)

El reggaetón es el estilo de moda en el mundo y está en el punto de mira por sus letras machistas y su estética sexista. Si bien es cierto que muchas de las canciones del verano que tanto bailamos tienen unas letras más que cuestionables el reggaetón no es el único estilo que peca de machismo. En esta lista recopilamos ocho canciones españolas que van desde el rock al pop pasando por el rap y las sevillanas cuyas letras te sorprenderán, y mucho, para mal.

Temática: Claramente machista. Según esta canción la mujer debería estar en la cocina. Sólo la disculpa que la canción es de otra época en la que la mentalidad era más retrograda. Frase criminal: "Lunes antes de almorzar una niña fue a jugar pero no pudo jugar por que tenia que planchar"

Temática: Un amor adolescente sin aparentes problemas pero que esconde un poco de machismo en el estribillo. Frase criminal: "Y si te vuelvo a ver pintar un corazón de tiza en la pared te voy a dar una paliza por haber escrito mi nombre dentro."

Temática: Una canción de desamor que va demasiado lejos. Frase criminal: "Por favor sólo quiero matarla. A punta de navaja Besándola una vez más."

Temática: Una canción de amor violento que llega a la violación. Coque Malla no estuvo acertado con esta escalofriante letra. Frase criminal: "Tendría que besarte, desnudarte, pegarte y luego violarte hasta que digas sí, hasta que digas sí."

Temática: Una canción 100% machista de un rapero 100% machista que no tiene defensa posible. Frase criminal: "yo la zurro en los labios, no dice nada, me agarra de los huevos, escupe y traga, (glop) en sus tetas y en su cara..."

Temática: Este popular cantante argentino que lleva triunfando desde los años 70 es autor de una de las canciones más machistas que jamás vas a escuchar. Frase criminal: "Si te agarro con otro te mato te doy una paliza y después me escapo."

Temática: Las mujeres no saben nada y te voy a dar una paliza como no hagas todo lo que te digo. Frase criminal: "La cogí del cuello, la tiré al colchón, me lancé hacia ella, le di un palizón."

Temática: Un hombre que pega a su mujer constantemente. Frase criminal: "“Te pego vida mía, Te pego caradura, Tú me serás siempre fiel Porque si parto el bastón Te doy diez mil puntapiés en un riñón."