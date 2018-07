Estos son los 8 sueños más comunes y su significado

Todos soñamos pero la mayoría de las veces no lo recordamos o lo olvidamos a los pocos segundos de haber despertado. Sin embargo hay sueños que se nos quedan bien grabados. El psicólogo Ian Wallace ha interpretado, nada más y nada menos que unos 150.000 sueños a lo largo de 30 años de práctica profesional. El ha creado una lista de los 10 sueños más comunes, y nos explica qué significan ¿Cuántos de ellos has soñado alguna vez?

¿Qué significa?: La persecución en un sueño puede hablar de un asunto de la vida consciente que el soñante no se atreve a encarar, quizá porque siente que no sabe cómo hacerlo. ¿Qué puedes hacer?: De acuerdo con el psicólogo, este sueño insta al soñante a enfrentar la dificultad de la cual huye pensando que si bien de inicio puede parecer atemorizante, si es capaz de superarla, entonces ya nadie le quitara esa satisfacción ni el aprendizaje obtenido.

¿Qué significa?: En psicología, los dientes están asociados a la confianza que tenemos en nosotros mismos. Por eso, soñar con que caen significa una pérdida de confianza. ¿Qué puedes hacer?: Wallace aconseja considerar la situación que perturba no como algo que minará tus capacidades o tu confianza sino como una oportunidad o un desafío, además de ponderarla en su justa dimensión, en los hechos que la componen.

¿Qué significa?: Tu vestimenta es cómo te presentas ante el mundo. Soñar que estás desnudo en público o sin ropa interior significa que no quieres que el resto te conozca o sepa más de ti. ¿Qué puedes hacer?: Mostrarte como eres para que te des cuenta de que casi siempre el miedo al ridículo, al qué dirán, a la consideración de los otros, es infundado. Ábrete más y deja que las personas te conozcan.

¿Qué significa?: Significa que estás siendo muy crítico contigo mismo. No te sientes preparado para algo que pueda pasarte. ¿Qué puedes hacer?: Wallace aconseja que, en vez de ejercer esa crítica severa, te des cuenta que la verdadera prueba de vida es aceptar tus propias capacidades y talentos, celebrar los triunfos conseguidos por éstos y aprender de tus fracasos.

¿Qué significa?: Cuando sueñas esto, significa que te has liberado de un peso. Te sientes libre y en paz. De acuerdo a lo bien que vueles, puede indicar el control que tienes en tu vida. ¿Qué puedes hacer?: Disfrutar. Haya sido por suerte, coincidencia o por una decisión totalmente voluntaria, disfruta esa sensación de libertad que da no cargar más con el fardo de una limitación innecesaria.

¿Qué significa?: Según Ian Wallace, este tipo de sueños puede interpretarse como el reflejo de una situación delicada en la vida de una persona, que le hace estar intranquila o estresada. ¿Qué puedes hacer?: Wallace aconseja prestar menos atención y energía a querer tener el control y más bien intentar tener confianza y entender que “las cosas caen por su propio peso”.

¿Qué significa?: Para Wallace, el auto simboliza tu habilidad para trabajar sostenidamente en pos de un objetivo y, por lo tanto, si sueñas que no puedes mantenerlo sobre el camino, puede ser porque temes no poder conseguir lo que quieres. ¿Qué puedes hacer?: Según el psicólogo, la clave es no intentar tener el control, sino relajarse y dejar que tu intuición te guíe por el mejor camino.