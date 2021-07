Este marine te cuenta 8 consejos que pueden salvar tu vida en casos de emergencia

En el día a día de una persona media en el Primer Mundo, por lo general no suelen presentarse grandes situaciones de peligro: no sueles quedarte atrapado a la deriva en alta mar, ni es probable que te encuentres en medio de un tiroteo en la clase de matemáticas del instituto, o que un desconocido te agarre del cuello con el fin de estrangularte. Es improbable... pero no imposible. Si te ocurriera una situación de peligro de manera repentina, ¿estarías preparado para afrontarlas?

Para ello Robin, un ex royal marine del Reino Unido, quien ha pensado en esta probabilidad, ha creado una cuenta de Tik Tok (@DutchInTheUSA) en el que, a través de sus vídeos, explica cómo actuar ante situaciones adversas.

A Robin se le ocurrió esta idea cuando realizó un vídeo sobre bridas. A los usuarios les interesó muchísimo y, según contó Robin a Bored Panda, comenzaron a preguntarle acerca del procedimiento: "Luego algunos de ellos comenzaron a preguntar: '¿Qué pasa con las bridas más gruesas? ¿O con cinta adhesiva?'". Una cosa llevó a la otra y acabó hablando sobre esposas: "Una vez que terminé con las esposas y las cuerdas, sentí que mucha gente sólo quería consejos de seguridad diarios. Ya sabes, cómo mantenerse a salvo o ser consciente del entorno".

Tal y como explica, la mayor parte de sus vídeos son experimentos realizados por él mismo para comprobar qué funciona y qué no. "Además, a vez que hago los vídeos, la gente me da su opinión y si es positiva o no, incluso si alguien dice que no cree que un método en particular funcione, intento un enfoque diferente para ellos". Así, no deja de experimentar e investigar sobre diferentes situaciones, para buscar siempre la mejor solución.

Acerca de su carrera en la Marina, fue un período de 5 años (de 2009 a 2014), y lo califica como una época "nada elegante": "Pasé la mayor parte de mi tiempo entrenando, y así es como aprendí muchas de estas habilidades de supervivencia".

Aquí hemos seleccionado 8 de sus consejos más vistos de supervivencia, por si pueden ser de ayuda en algún momento:

1. Cómo deshacerte de unas bridas atadas a la muñeca sin necesidad de herramientas

Con un golpe seco de los brazos enseña cómo las bridas no ofrecen resistencia.

2. Cómo deshacerte de una situación de estrangulamiento en el coche

Robin muestra tres maneras diferentes, sirviéndose del cinturón de seguridad, del propio asiento del coche o, simplemente, de su mano. Todo un arte.

3. Cómo librarte de un secuestro si te despiertas atado de pies y manos

La solución se ve tan fácil que seguro te preguntas por qué no se te había ocurrido.

4. Cómo mantenerse a salvo si hay un tiroteo en el colegio

Si escapar no fuera posible, es muy útil colocar la mochila por delante de tu cuerpo y llenarla de libros para protegerte de posibles impactos.

5. Qué no hacer para cortar la hemorragia de una herida de bala

Robin demuestra mediante un filete de ternera agujereado y sangre artificial que un tampón no corta la hemorragia, sino que empeora la situación.

6. Cómo sobrevivir sin agua potable a la deriva en alta mar

Si pescas un pez, tu instinto sería comértelo. Pero tal y como explica Robin, para digerir la proteína necesitas agua, así que lo primero que debes hacer es ingerir las partes del pez que tengan más agua, como los ojos o los huesos.

7. Cómo mantenerse a flote

En este vídeo muestra cómo fabricar en pocos segundos un chaleco salvavidas con tus propios pantalones.

8. Cómo colocar el puño en condiciones para pelear

Parecerá una tontería, pero es necesaria una técnica específica para poder golpear sin dañarte los dedos, la muñeca o el brazo. Robin lo explica perfectamente.

