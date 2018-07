El descenso a los infiernos de Leticia Sabater en 8 canciones: Desde el Leti Rap al Pepinazo

Leticia Sabater es una presentadora de televisión, actriz y cantante española que se hizo famosa por presentar en la década de los noventa varios programas infantiles. Todos los que la recordamos de programas como “Mucha marcha” sabemos que apuntaba maneras. Ahora Leticia lleva unos años en los que se ha convertido en la reina friki de España y no hace otra cosa que saltar de viral en viral cada ciertos meses. Anunció que volvía a ser virgen tras reconstruirse la vagina, protagonizo en teatros el musical “Fronze” e intento triunfar con sucesivas canciones del verano. Esta ha sido su personal bajada a los infiernos de lo friki en 8 increíbles canciones.

Una de sus primeras incursiones en la música fue este intento de rap que no tuvo demasiado éxito. En 2011 decidió volver a la música y desde entonces todas las primaveras ha sacado una canción con la intención de que triunfara en verano.

Esta versión del clásico de Laura Pausini es inquietante.

Aquí es donde se destapa Leticia como seria candidata a reina friki de España.

"Parri on the beach", la canción no puede ser más loca. Sonidos electrónicos bastante taladrantes.

Este año quiso convertirse en musa gay con esta canción. Juzgad vosotros mismos el resultado.

Su apuesta por lo gay seguía siendo fuerte y esta vez opto por versionar el clásico de Village People.

El descenso a los infiernos es ya imparable y esta canción no puede ser un mayor despropósito. Un ritmo latino indescifrable, unos arreglos que parecen hechos con instrumentos para niños y Leticia haciendo como canta.

La canción que acaba de sacar esta primavera es sin duda la más friki de todas y esto es lo que están opinando de ella en redes sociales.