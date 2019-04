8 cosas que no sabes como se llaman pero que conoces de todo la vida

Existen cantidad de cosas de nuestro día a día que tienen un nombre concreto que no usamos o no conocemos. Esta es sólo una pequeña muestra de las muchas cosas que no sabemos cómo se llaman.

1. Gorguera

Miguel de Cervantes | Wikipedia

Cuello rígido, redondo, generalmente de lino, holanda o encaje, doblado formando pliegues y ondulaciones, que se usó en Europa occidental los siglos XVI y XVII.

2. Agrafe

Corcho de una botella de Champán | Pixabay

Grapa que cierra y sujeta el tapón del espumoso durante la segunda fermentación.

3. Alcorque

Alcorque | Wikipedia

Hoyo que se hace al pie de una planta o de un árbol para retener el agua de la lluvia o del riego.

4. Lúnula.

Dedo | Wikipedia

Parte blanquecina en forma de media luna de la raíz de las uñas.

5. Giste

Cervezas belgas | Wikimedia Commons

Espuma de la cerveza. Del alemán Gischt 'espuma'.

6. Luquete

Agua con limón | Pixabay

Rueda de limón, lima o naranja que se echa en el vino para que tome de ella sabor o que se usa para decorar cocktails.

7. Contera

Una mujer protegiéndose de la nieve con un paraguas | EFE

Pieza que se pone en el extremo opuesto al puño de objetos como un bastón, un paraguas, una sombrilla o una espada.

8. Herrete

Zapatillas | Pixabay

Remate, generalmente metálico, que se pone a las agujetas, cordones, cintas, etc., para que puedan entrar fácilmente por los ojetes.

