8 canciones que tienen las mismas pulsaciones por minuto que 'Party Rock Anthem'

'Party Rock Anthem' es una canción interpretada por la banda estadounidense LMFAO, integrado por Stefan Kendal Gordy y su sobrino Skyler Gordy. Ambos descendientes del legendario Berry Gordy, productor y fundador de Motown Records, consiguieron ser número 1 en Estados Unidos, Reino Unido y medio mundo con esta pegadiza canción.

Años después se ha vuelto viral después de que mucha gente este haciendo montajes de su famoso videoclip con canciones míticas que tienen las mismas pulsaciones por minuto, el mismo ritmo.

1. 'Uptown Girl' de Billy Joel

2. 'Cotton Eyed Joe' de Rednex

3. 'That's What You Get' de Paramore

4. 'Ain't No Mountain High Enough' de Marvin Gaye y Tammy Terrel

5. 'Personal Jesus' de Depeche Mode

6. 'Cantina band' de la bso de Star Wars

7. Sintonia de Neon Genesis Evangelion

8. 'Stockholm Syndrome' de Muse