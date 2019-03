8 canciones míticas que vas a flipar con lo viejas que son

a

1. 'Let It Be', el último disco de los Beatles cumple este mayo 50 años, todas las canciones y discos de la mejor banda de pop de todos los tiempos tienen más de medio siglo a sus espaldas.

2. Hombres G viajaban a 'Venezia' en 1983 en plena movida madrileña y ahora tienen más de 55 años. Más de tres décadas han llovido desde entonces.

3. Ariana Grande es la actual número 1 en EEUU con su canción '7 rings'. En 1990 Madonna era número 1 con su icónica 'Vogue', faltaban todavía tres años para que naciera Ariana Grande.

4. Liam Gallagher tenía 23 años en 1995 cuando su banda Oasis triunfaba en todo el mundo gracias a 'Wonderwall'. Ahora Liam tiene 46 años y han pasado 23 de aquel éxito.

5. Britney Spears tenía 17 años cuando se convertía en la estrella adolescente del momento gracias a 'Baby One More Time' en 1998. Eso fue en el siglo pasado y ocurrió hace más de 20 años.

6. Daddy Yankee sigue creando canciones del verano como 'Dura' o 'Con calma'. Pero una de sus cancones más icónicas, 'Gasolina' celebra sus bodas de plata. Desde 2004 llevamos con el reguetón en nuestras vidas y parecía ayer.

7. Miley Cyrus tenía 15 años cuando en 2007 lanzaba su primer single 'See You Again' y ha pasado más de una década de aquella canción.

8. Parece que fue ayer cuando One Direction se separaron pero ya han pasado 3 años. El primer single 'What Makes You Beautiful' salió en 2011 hace 8 años ya.