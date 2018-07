8 trabajos por los que cualquier persona cambiaría de oficio

¿Te has planteado alguna vez cambiar de aires? ¿Estás cansado de tu trabajo? Seguro que muchos de vosotros tenéis claro cuál sería el trabajo de vuestros sueños y, aunque sea difícil que se haga realidad, hay oficios que pueden valer mucho la pena. El truco, como todo en la vida, es saber buscar bien y comparar en varios sitios en lugar de conformarnos con lo primero que encontramos. Echa un vistazo a estos 8 puestos de trabajo y te preguntarás cómo no lo habías encontrado antes. Liopardo | Liopardo Los alimentos que toman nuestras mascotas contienen, muchas veces, nutrientes que nosotros incluimos en nuestra dieta. Pues bien, hay personas que se dedican a evaluar si los piensos o patés son aptos o no para su consumo. ¿Qué te parece? Liopardo | Liopardo ¿Cómo crees que se consiguen los pañuelos perfumados? Hay personas que se dedican a olerlos hasta dar el visto bueno. Liopardo | Liopardo Igual que las marcas de cremas nos venden muy bien cómo cambiaría nuestro rostro si las utilizásemos, existen personas encargadas de evaluar si realmente han producido un cambio notable en la piel. Estos son los palpadores de caras. Liopardo | Liopardo No todo en la industria de la cosmética es bonito, ya lo hemos visto en el ejemplo anterior. Hay trabajadores que se dedican a oler axilas para ver qué efecto ha provocado el desodorante en su piel. Liopardo | Liopardo Por mucho que nos gusten los animales, la mayoría de nosotros tenemos pavor por la picadura de serpiente. Este temor podría desaparecer si tuviéramos un antídoto para que sus efectos no nos afectasen y, para ello, es necesario que haya personas dispuestas a estresar a las serpientes para obtener su veneno en un frasquito y estudiarlo. Liopardo | Liopardo ¿No te da pereza tener que hacer cola en cada sitio al que vas? Las esperas pueden ser eternas y no existe una ciencia cierta que indique cuánto tiempo vas a estar de pie esperando. Para ello, existen personas dispuestas a hacer la cola por ti a cambio de una buena remuneración. Liopardo | Liopardo Si te encanta el sonido de las olas y desconectar, este es tu trabajo. Disfrutarás de unos espectaculares amaneceres y tendrías el alojamiento cubierto. Lo único no tan bueno es que no hay salario. Liopardo | Liopardo Si tienes labia y no hay nada que te intimide, este trabajo está pensado para ti. Algunas empresas chinas buscan a personas occidentales para dar una imagen de seguridad y fiabilidad respecto a sus productos.