8 tipos de personas que te has encontrado alguna vez en el metro

En cada lugar del mundo hay un ecosistema con sus plantas y animales. Algo así sucede con el metro. Ese sitio en el que se juntan todas especies raras de la sociedad y en el que la única persona normal crees que eres tú. Si, efectivamente, peligroso es que creas que eres la única persona cuerda. Todo el que sube ya forma parte irremediablemente de ese mundo y es imposible escapar (a no ser que te toque la lotería). Hay muchos más pero aquí, de momento, van ocho A continuación una lista de personas que ves siempre. Lo difícil no será identificarlas sino ver cuál de ellos eres, has sido o serás

- ¿Quién no se ha dormido en el metro? y por el contrario ¿quién no ha creído que alguien que dormía estaba muerto realmente?

- Los que huelen mal. Aparecen de forma aislada o en masa. Simplemente de las peores razas que hay en el metro. No suelen haberse duchado.

- Te sientas en el metro para descansar y empieza a sonar la música más cani. Ya está el tonto que en vez de llevar auriculares se dedica a ser el dj del metro.

- Te toca ir a currar un sábado por la mañana y te encuentras a los que vuelven de fiesta. En vez de ser borrachos tranquilos, son de los que no paran de comentar la noche con un altavoz integrado en la garganta

- El lugar más romántico y afrodisíaco del mundo es el metro, al menos eso parece. Las parejas se dedican a ser lo más empalagosos posibles o las estrellas del porno suave que llevan dentro.

-Cual Jesucristo resucitado se dedican a difundir la palabra. Hablan de religión, política o lo que se tercie. Solo consiste en gritar y decir lo que se les pasa por la cabeza. Una fuente de sabiduría desaprovechada

- En todas las discotecas hay varias salas con música diferente en cada una de ellas. Algo así para en el metro también. Esta la zona cani y la zona latina. Pasas de compare al mamasita con solo andar unos pasos.

