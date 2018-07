8 tatuajes que convirtieron cicatrices en obras de arte

Tatuajes I Instagram1: unofficiallystephanie Instagram2: whitneydevelle | Liopardo

Las cicatrices revelan cosas sobre nosotros, muestran experiencias por las que hemos pasado y, nos guste o no, forman parte de nuestro cuerpo. Hay quienes no tienen ningún problema para mostrarlas, pero hay otros que prefieren ocultarlas. Si perteneces al segundo grupo, te quedarás con la boca abierta al observar la manera en que algunos artistas son capaces de ocultar estas marcas. El tatuaje es el recurso al que muchas personas acuden para tapar aquello que quieren dejar de ver, y hay artistas que lograr un resultado sorprendente. A continuación te mostramos algunos de estos trabajos para que compruebes por ti mism@ que la tinta ayudó a estas personas a pasar página. 2. Hay que mirar siempre el lado bueno de las cosas 3. Todos los cuerpos son bonitos 4. Impresionante 5. Lo mejor es tomárselo con humor 6. La calidad del tatuaje es tal que apenas se ven las cicatrices 7. Originalidad no le falta 8. Incluso se puede dar una vuelta a un tatuaje que ya estaba hecho

