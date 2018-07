8 inesperadas ventajas de la ceguera explicadas por un invidente

Tommy Edison cuenta con más de 600.000 seguidores en YouTube. Este hombre de 55 años es el protagonista de The Tommy Edison Experience, una serie de vídeos en los que trata de explicar cómo ha sido su vida conviviendo con la ceguera desde el nacimiento.

Una de las características más representativas de su canal es que aborda el tema de la ceguera desde un punto de vista positivo y didáctico. Sus fans pueden formularle preguntas a través de los comentarios y Edison trata de responder a todas las cuestiones que le plantean.

En uno de sus vídeos más populares, el youtuber sorprende a sus seguidores revelando algunas ventajas de no poder ver. Generalmente, solo se piensa en todos los aspectos negativos de la discapacidad visual. Sin embargo, existen algunas cosas buenas para todo aquel que quiera ver el vaso medio lleno y disfrutar de la vida con positividad.

Las preguntas más raras sobre la ceguera

A través de su canal de YouTube, Tommy Edison ha respondido a algunas de las típicas preguntas que no nos atreveríamos a formular a un ciego, ya sea por vergüenza o por no incomodar. Por ejemplo, en este vídeo, el youtuber explica cómo descubrió su orientación sexual a pesar de no poder ver:

En otro de los vídeos, Edison plantea un curioso experimento: se reunió con una amiga que también tiene una discapacidad visual, pero en su caso no de nacimiento, sino adquirida en la juventud. Juntos respondieron a las preguntas que les plantearon dando cada uno su punto de vista particular y haciendo hincapié en las diferencias entre ambos tipos de ceguera.

No es de extrañar que The Tommy Edison Experience cuente con una fiel comunidad de seguidores. El carisma de Tommy, unido a su capacidad de comunicar y de ver la vida desde una perspectiva positiva, le han convertido en todo un fenómeno de Internet.