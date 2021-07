8 sorprendentes curiosidades psicológicas que seguro que no sabías

El cerebro humano es un órgano que alberga aún hoy día muchos misterios para la ciencia, y su funcionamiento incluso nos puede llegar a resultar desconcertante en nuestra vida cotidiana: ¿Por qué se me ha olvidado lo que he venido a hacer a la cocina? o ¿Cómo es posible que sepa resolver los problemas ajenos mejor que los míos? Son preguntas que Elisabeth Donatella, más conocida como Coach Lisy, trata de esclarecer desde una perspectiva psicológica a través de vídeos de Tik Tok.

En esta tira de vídeos, llamada "Hechos psicológicos que no sabías sobre tí mismo", responde incógnitas como las anteriores a través de una explicación científica.

1. Olvidas lo que vas a hacer en una habitación tan pronto como entras en ella.

puerta [archivo] | Pixabay

Esto se llama "Efecto puerta": el acto de entrar a través de la puerta del lugar en cuestión te hace olvidar debido a que cambias de ambiente.

2. Estás programado para que la música que más ames sea la que escuchaste durante tu adolescencia.

Auriculares [archivo] | Pixabay

Desde los 12 hasta los 22 años, todo lo que te acontece se siente más importante, de modo que tendemos a enfatizar más esos años y aferrarnos a esos recuerdos musicales, con los que segregamos mayor dopamina y otros químicos que nos hacen sentir bien.

3. Sujetas la puerta abierta para otras personas.

Pomo [archivo] | Pixabay

Este acto de buena educación tiene una explicación científica: nuestro instinto de supervivencia tiende a gastar la mínima cantidad de energía posible. De modo que gastar energía sujetando la puerta a alguien muestra que nos gusta tratar a los demás como queremos que nos traten a nosotros.

4. Eres más creativo resolviendo problemas ajenos que los tuyos propios.

Interrogación [archivo] | Pixabay

Esto se explica con la teoría del nivel de construcción de la distancia psicológica. Esta teoría afirma que pensar en otras personas tiende a mejorar la resolución de problemas, debido a que la creatividad no está ligado a barreras personales.

5. Ser olvidadizo es un signo de inteligencia.

Bombilla [archivo] | Pixabay

Los científicos afirman que olvidar es igual de importante que recordar, ya que es un mecanismo para liberar espacio en el cerebro para cosas más importantes.

6. La posición de tus pies está situada en dirección a la persona que te interesa.

Pies [archivo] | Pixabay

Es un instinto de supervivencia. Tu cuerpo está asegurándose de que tus pies puedan reaccionar ante cualquier indicio de amenaza.

7. En un aparcamiento casi vacío, tiendes a estacionar al lado de otro coche.

Aparcamiento [archivo] | Pixabay

Esto se debe a que, como seres sociales que somos, tendemos a seguir a la multitud.

8. Es muy probable que no veas smartphones en tus sueños.

Smartphone [archivo] | Pixabay

Estudios recientes sugieren que esto se debe a que estos dispositivos son relativamente recientes, por lo que nuestro cerebro no se ha acostumbrado a ellos. De modo que si perteneces a la Generación Z, esto no sea posiblemente esto no sea para ti.

